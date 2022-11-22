Асы робототехники

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Любовь Доброта, Шымкент

Казахстанские школьники впервые в истории страны стали призерами Всемирной олимпиады по робототехнике.

В немецкий Дортмунд для участия во Всемирной олимпиаде по робототехнике отправилась команда шымкентских школьников. В ее состав вошли два старшеклассника, оба – учащие­ся государственных школ. Имангали Мынжасар – ученик 11-го класса IT-лицея № 9, Бибарыс Михаш – старшеклассник школы № 26 им. Ж. Жабаева.

Путевкой на всемирную олимпиаду для них стала победа на чемпионате по спортивной робототехнике KazRoboSport 2022. Имангали и Бибарыс заняли первое место в категории робобиатлон в возрасте 15–18 лет. Молодые изобретатели уже определились со своей будущей профессией, решив всерь­ез заняться кибернетикой и программированием.

Кроме школьных уроков информатики, ребята посещают школу робототехники «Робопарк Шымкент». Собственно, на ее базе и была сформирована команда, в которую руководители включили наиболее талантливых ребят. И они не подвели своих педагогов, не просто выйдя в финал, а заняв в Дортмунде второе место. Тренер Куракбай Олжас считает, что у юношей огромный потенциал и они могут сказать свое слово в развитии робототехники.

Всемирная олимпиада по робототехнике проводится с 2004 года. В этом году в первом отборе участвовало 15 000 команд со всего мира, в финальный этап турнира было зачислено 365 команд из 73 стран.

Директор IT-лицея № 9 Гульназ Абильдаева говорит, что робототехника активно входит в жизнь школьников, интерес к данному виду дополнительного образования усиливается. Мальчишки и девчонки увлеченно конст­руируют, предлагая свои идеи по созданию кибермашин, принимают участие в соревнованиях. Занятия помогают им развивать логическое мышление, а еще – на практике применять знания по математике, физике, геометрии и информатике, внося игровые элементы в процесс изучения серьезных и сложных предметов. Отсюда, например, и успехи, которые стабильно демонстрирует Имангали по математике, информатике и физике. Да иначе и быть не может, ведь учится юноша в классе с физико-математическим уклоном.

Классный руководитель Имангали Мынжасара рассказала, что робототехникой ученик увлекается с 9-го класса. Сейчас он даже ведет кружок для начинающих в школе робототехники «Робопарк Шымкент», показывая тем самым свою заинтересованность в развитии прогрессивных технологий роботостроения.

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