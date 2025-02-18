Атака беспилотниками: в Минэнерго прокомментировали ситуацию вокруг КТК
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По данным ведомства, казахстанская нефть идет согласно графику, сообщает Kazpravda.kz
«В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, приём осуществляется согласно графику. Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02:50 мск в транзитном режиме, без участия НПС «Кропоткинская», - говорится в пресс-релизе.
Напомним, что 17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС «Кропоткинская» - подвергся атаке БПЛА.
НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.