Атака беспилотниками: в Минэнерго прокомментировали ситуацию вокруг КТК

«В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, приём осуществляется согласно графику. Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» был запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02:50 мск в транзитном режиме, без участия НПС «Кропоткинская», - говорится в пресс-релизе.