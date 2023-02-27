Атлеты с безграничными возможностями

В копилке Казахстана 62 «золота», 63 «серебра» и 62 «бронзы». Больше всего медалей принесли парапауэрлифтеры (51 медаль, из них 22 золотые), парапловцы (42 медали – 15 золотых) и паралегкоатлеты (41 медаль – 13 золотых). Также отличились наши парадзюдоисты (20 наград – 6 золотых) и паратэквондисты (16 медалей – 2 золотые).

Остальными видами спорта, в которых отечественные параспортсмены удостоились международных наград, стали волейбол сидя (одна золотая медаль), паралыжные гонки и биатлон (8 медалей, из них – одна золотая), паранастольный теннис (5 наград – все бронзовые), парастрельба из лука (2 медали, одна из них – золотая) и паракаратэ (одна золотая награда).

Самыми успешными для казахстанских параспортсменов месяцами стали ноябрь (61 медаль), июнь (35) и октябрь (32), на которые пришлись самые масштабные турниры года. Так, в ноябре в португальском городе Вилли-Реал-де-Санто-Антонио прошли Всемирные игры IWAS – соревнования, проводимые раз в два года Меж­дународной спортивной федерацией колясочников и ампутантов. На них Казахстан завоевал 42 медали: 11 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых.

В июне прошел Открытый чемпионат Азии и Океании по парапауэрлифтингу, где наши атлеты удостоились 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград. А октябрь запомнился чемпионатом мира по этому же виду спорта. Турнир принес Казахстану 10 медалей.

– Параспорт в Казахстане развивается быстрыми темпами, а наши атлеты регулярно поднимаются на пьедесталы почета крупных международных соревнований. Разумеется, останавливаться на достигнутом мы не намерены. Напротив, необходимо уделить усиленное внимание параспорту, особенно в преддверии летних Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.