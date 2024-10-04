Атомщики обратились к казахстанцам

Работники атомной отрасли Казахстана обратились к жителям страны. Видео было опубликовано на официальном сайте и в социальных сетях Ассоциации развития атомной индустрии (AIDA), сообщает Kazpravda.kz

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В своем видеообращении работники атомной отрасли, работающие на разных предприятиях страны, отмечают, что несмотря на трудности перестроечных лет, Казахстану удалось сохранить свою атомную отрасль и обеспечить ее развитие для будущих поколений. Сегодня казахстанские атомщики являются высококвалифицированными специалистами, работающими как в стране, так и за ее пределами.

В связи с приближающимся референдумом по развитию атомной энергетики атомщики отмечают, что сталкиваются с некорректными, лживыми и порой оскорбительными высказываниями в адрес своей профессии. Они подчеркивают, что такие комментарии являются несправедливыми и не отражают действительного положения дел.

«Мы ответственно заявляем народу Казахстана, что обеспечим безопасное и надежное использование мирного атома, энергетическую независимость и подъем нашей экономики на новый уровень. Мы создадим условия для лидерства нашей страны в новейших отраслях и внесем достойный вклад в светлое будущее Казахстана», — говорится в обращении.

Работники атомной отрасли также призывают всех граждан поддержать их деятельность и отметить важность атомной энергетики как залога экономического и технологического прорыва Казахстана. Манифест подчеркивает миссию и исторический долг атомщиков перед народом страны, а также их стремление внести свой вклад в процветание Казахстана.