Проведение митинга было одобрено местными властями. Многие горожане пришли с плакатами: «Легким не хватает воздуха!», «Дышать нечем!», «Атырау, дыши!», «Экология дороже прибыли!», «АНПЗ, не трави нас!».

У людей накипело от практически ежедневных выбросов вредных веществ в окружающую среду. По словам экологического активиста, депутата областного маслихата Армана Хайруллина, за последние пять лет было зафиксировано более 2 500 случаев, когда воздух в областном центре отравлялся. Свыше 300 раз регистрировался высокий уровень загрязнения атмосферы.

– Терпению жителей пришел конец. И мы заявляем о своем праве – праве на чис­тый воздух,– отметил Арман Хайруллин.

Эколог Галина Чернова, долгие годы выступающая против загрязнения воздуха нефтяными компаниями, отметила, что народ устал от обещаний.

– В свое время, когда к нам пришли такие нефтяные гиганты, как NCOC и ТШО, мы поверили, что у них новые технологии, и они будут сохранять чистоту окружающей среды. Но со временем убеждаемся: на самом деле все не совсем так. Инвесторы не решили проблему вредных отходов и наличия серы в воздухе, – отметила Галина Чернова.

Выступая на митинге, горожанка Лаура Сулейменова заявила, что жители Атырау живут в условиях экологического геноцида. В теплое время года почти ежедневно ранним утром в открытые окна врываются удушающие миазмы сероводорода, дым от чадящих мусорных свалок и горящих на морском побережье камышей. Станции мониторинга атмосферного воздуха практичес­ки ежедневно документально фиксируют превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в различных районах города, в том числе смертельно опасного сероводорода.

Только в последние дни, по данным республиканских СМИ, содержание оксида углерода в атмосфере в Атырау более чем в 200 раз превысило пороговое значение.

– Медиками доказано, что повторяющиеся отравления этим токсичным газом ведут к повреждению центральной нервной системы, другим болезням. Особенно тяжело жить в таких условиях людям с бронхо-легочными заболеваниями. Я сама с семи лет проживаю в Атырау и с подросткового возраста страдаю обструктивным бронхитом, а в 2013 году мне был поставлен диагноз «астма». Теперь в моей сумочке всегда под рукой дорогостоящее лекарство «Серетид». Единственным спасением в дни промышленных выбросов или горения мусорных свалок и камыша становится многосуточное нахождение дома, за закрытыми окнами, что неприемлемо для работающего и социально активного человека, – сказала Лаура Сулейменова.

Жители Атырау отмечают, что нет открытой и прозрачной информации по динамике заболеваемости населения Атырау под воздействием экологических факторов. Регион очень нуждается в таком масштабном исследовании.

Практически за день до митинга сотрудникам ЧС удалось локализировать крупный пожар в расположенных на побережье Каспия камышовых зарослях. В результате возгорания густой дым целую неделю покрывал город.

Итогом санкционированного митинга по защите экологии региона стало подписания петиции с требованиями. В частности население требует от Правительства и недропользователей вернуть выплаты за экологические штрафы в местный бюджет, как это было 15 лет назад, увеличить финансирование экологических проектов.

Население также требует, чтобы предприятия-недропользователи были открыты для проверки и общественного контроля. По сути, невыполнимых условий нет.