Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии

Кандидат в президенты РК Нурлан Ауесбаев в ходе теледебатов ответил на критику о пассивности Общенациональной социал-демократической партии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ауесбаев заявил, что партия ОСДП никогда и ни в какой ситуации не отмалчивалась, а всегда высказывала свою позицию.

«Мы выступали, когда говорили о продаже земель. Мы не занимаемся популизмом, мы занимаемся реальными делами. Наша партия самая сильная на сегодня, наша партия модернизируется и совершенствуется. В регионах есть филиалы нашей партии, и есть большой интерес к нашей партии со стороны молодежи», – отметил он.

Ауесбаев рассказал, что на предыдущих выборах, когда ОСДП объявила им бойкот, он не был членом партии.

«На съезде партии выдвинули 5 кандидатов и среди них поддержали меня», – резюмировал он.