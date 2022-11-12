Политика

Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии

Диасов Ораз
корреспондент

Кандидат в президенты РК Нурлан Ауесбаев в ходе теледебатов ответил на критику о пассивности Общенациональной социал-демократической партии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ауесбаев заявил, что партия ОСДП никогда и ни в какой ситуации не отмалчивалась, а всегда высказывала свою позицию.

«Мы выступали, когда говорили о продаже земель. Мы не занимаемся популизмом, мы занимаемся реальными делами. Наша партия самая сильная на сегодня, наша партия модернизируется и совершенствуется. В регионах есть филиалы нашей партии, и есть большой интерес к нашей партии со стороны молодежи», – отметил он.

Ауесбаев рассказал, что на предыдущих выборах, когда ОСДП объявила им бойкот, он не был членом партии.

«На съезде партии выдвинули 5 кандидатов и среди них поддержали меня», – резюмировал он.

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