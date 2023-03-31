Аутизм-центр открыли с Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии в городе кабинетов и центров поддержки инклюзии, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

«Для большего охвата детей с особыми потребностями медицинской и квалифицированной помощью проводим системную работу по расширению сети реабилитационных центров. В текущем году планируем в ряде школ и детсадах открыть кабинеты поддержки инклюзии, также на первых этажах новых ЖК предусматриваем открытие социальных объектов, в том числе реабилитационных центров.

Знаю, как родители ждут открытия подобных центров. Сегодня посетил центр для детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

Это второй центр в Астане, который реализован фондом Булата Утемуратова при поддержке акимата. Сейчас идёт набор педагогов, в скором времени дети уже начнут посещать данный центр. Новый центр позволит охватить около 900 детей в год.

Также посетил ясли-сад №89, который посещают и дети с особыми потребностями, так как важна социализация детей. Там совместно с корпоративным фондом «Болашақ» были открыты кабинеты поддержки инклюзии. На встрече родители поднимали вопросы по подготовке тьюторов. Будем заниматься данным направлением. Реабилитационные центры позволяют как поддерживать состояние здоровья детей, так и видеть положительные результаты, социализировать их», - написал аким столицы.