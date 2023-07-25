"Ауыл – Ел бесігі": премьер указал на причины срывов сроков сдачи объектов

На заседании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопросы реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Глава Кабмина подчеркнул, что актуальной проблемой остаются и срывы сроков введения в эксплуатацию объектов, возведенных в рамках «Ауыл – Ел бесігі».

Премьер-министр указал, что их причинами являются неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры и отсутствие должного контроля.

«Очень важно практично распределять средства в регионах. Надо исключать случаи, когда в одном районе реализуется несколько проектов, а в других – ни одного», — сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что проект «Ауыл – Ел бесігі» является одним из основных инструментов модернизации сельской инфраструктуры в рамках Концепции развития сельских территорий до 2027 года.

Подводя итоги заседания, глава Правительства указал на необходимость обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов «Ауыл – Ел бесігі», а также проработать вопрос их максимального финансирования.

Он поручил активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий и поставил перед Министерством национальной экономики, заинтересованными государственными органами и акиматами областей задачу обеспечить достижение целевых индикаторов Концепции развития сельских территорий.