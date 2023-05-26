Аварийную дверь во время полета открыл пассажир рейса Asiana Airlines

Дверь самолета южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines распахнулась прямо перед заходом на посадку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед заходом на посадку, в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию аэропорта Тэгу.
Как добавило агентство, полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в попытке взлома двери перед заходом самолета на посадку, для проведения допроса.
"Дверь самолета Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу в пятницу... Однако самолет благополучно приземлился", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента девяти пассажирам стало тяжело дышать. По словам источников, их здоровью ничего не угрожало, они лишь испытывали одышку. Тем не менее, позже, они все равно были доставлены в больницу. Администрация аэропорта сообщила, что из всех 194 пассажиров никто не выпал из самолета и не пострадал.