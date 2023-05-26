Аварийную дверь во время полета открыл пассажир рейса Asiana Airlines

Дверь самолета южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines распахнулась прямо перед заходом на посадку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото: kazpravda.kz

Дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед заходом на посадку, в результате инцидента никто не пострадал, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию аэропорта Тэгу.

Как добавило агентство, полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в попытке взлома двери перед заходом самолета на посадку, для проведения допроса.

"Дверь самолета Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, распахнулась прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу в пятницу... Однако самолет благополучно приземлился", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента девяти пассажирам стало тяжело дышать. По словам источников, их здоровью ничего не угрожало, они лишь испытывали одышку. Тем не менее, позже, они все равно были доставлены в больницу. Администрация аэропорта сообщила, что из всех 194 пассажиров никто не выпал из самолета и не пострадал.