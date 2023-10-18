Авиакомпания Emirates планирует открыть рейсы в Казахстан

Международное сотрудничество, Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент

Сроки открытия рейсов связаны с поставками воздушных судов «Боинг-787» и «Эйрбас-А350»

Фото: страница Emirates в Facebook

Авиакомпания «Emirates» рассматривает вопрос открытия рейсов в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

«Глава комитета гражданской авиации МТ РК Талгат Ластаев провел встречу с представителями авиакомпании «Emirates» во главе с региональным менеджером по Ирану и Центральной Азии Мохаммедом Салимом Альхаммади. В ходе встречи представители проинформировали, что авиакомпания планирует открыть рейсы в Казахстан в 2024 году», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сроки открытия рейсов связаны с поставками воздушных судов «Боинг-787» и «Эйрбас-А350».

По данным ведомства, между Казахстаном и ОАЭ действует режим «открытое небо», согласно которому отсутствуют ограничения на выполнение рейсов между странами в части авиакомпаний, маршрутов, частот выполнения рейсов и емкости воздушных судов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в целях открытия рейсов авиакомпанией «Emirates» в Республику Казахстан.

В комитете отмечают, что авиакомпания является одним из крупнейших мировых авиакомпаний, флот которой состоит из 226 воздушных судов, маршрутная сеть - из 139 пунктов. «Emirates» - один из лидеров среди мировых авиакомпаний по объему пассажирских перевозок - за прошлый год перевез более 43 млн пассажиров.

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