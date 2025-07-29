После завершения ремонтных работ взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жезказгана планируется увеличить частоту рейсов по маршруту Жезказган – Астана с пяти до семи раз в неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Улытау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации областной администрации, такое решение было принято на встрече акима области Дастана Рыспекова с исполняющим обязанности председателя правления авиакомпании Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) Адильбеком Умралиевым.

В настоящее время указанная авиакомпания выполняет регулярные рейсы из Жезказгана по трём направлениям: в Астану и Шымкент - пять раз в неделю, в Караганду - три раза в неделю.

По завершении ремонтных работ увеличится не только количество авиарейсов в столицу, также авиакомпания готова рассмотреть возможность открытия новых направлений, добавили в акимате.