Автобус с чиновниками разбился в Таиланде

В Таиланде перевернулся автобус, перевозивший местных чиновников. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще 33 получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ren.tv.
Как стало известно, авария произошла в провинции Пхитсанулок на севере страны. По данным местной полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги, перевернулся и врезался в линию электропередачи. В автобусе находились более 50 человек.
Известно, что среди погибших – глава одного из районов провинции Сурин, возглавлявший делегацию чиновников, направлявшихся в деловую поездку.