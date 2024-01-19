Автобус сбил пешехода в Павлодаре

Он перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 17 января в 16.45 часов водитель маршрутного автобуса марки Huanghai сбил пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка. Автобус водворен на штрафстоянку, – рассказали в ДП.

Напомним, на днях в МВД решили снять норму об обязанности пешеходов пропускать автомобили.