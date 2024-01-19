Автобус сбил пешехода в Павлодаре
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Он перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области
Сообщается, что 17 января в 16.45 часов водитель маршрутного автобуса марки Huanghai сбил пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу. Проводится проверка. Автобус водворен на штрафстоянку, – рассказали в ДП.
Напомним, на днях в МВД решили снять норму об обязанности пешеходов пропускать автомобили.