МВД снимает норму об обязанности пешеходов пропускать автомобили

МВД решило отказаться от нормы об обязанности пешеходов пропускать автомобили. Об этом в интервью в Мажилисе сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Замминистра МВД отметил, что при принятии этого решения было учтено мнение общественности.

«Вы знаете, что общественные слушания для того и проводятся, чтобы решения принимать. Эту норму выносили на общественное обсуждение, хотя она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, но с учетом того, что многие эксперты и граждане были против, мнения были двоякие, мы решили, что мы ее снимем», - сказал Игорь Лепеха.

Напомним, что ранее на портале «Открытые НПА» был опубликован проект приказа министра внутренних дел Ержана Саденова, где содержалась норма о том, что пешеходов могут обязать уступать дорогу автомобилистам, не успевшим совершить маневр, даже проходя на зеленый свет светофора. В ведомстве считали, что такая мера может уменьшить количество несчастных случаев на автодорогах.