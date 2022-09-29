Автобус загорелся рядом с вокзалом Караганды

В городе Караганде загорелся автобус из-за короткого замыкания электропроводов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщение о горящем по улице Ермекова в Караганде автобусе поступило в Департамент по чрезвычайным ситуациям области 29 сентября в 10:14 часов.

"Произошло горение сгораемых частей автобуса "ПАЗ" на общей площади 7 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 10:27. Водитель автобуса получил термические ожоги. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – сообщили в ДЧС.

Между тем, со слов сотрудников скорой помощи, водитель не пострадал. Покраснения лица оказались реакцией на стресс.