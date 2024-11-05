Автобусная остановка упала на людей в Актау

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Актау сильный ветер опрокинул автобусную остановку. Два человека получили переломы и ушибы: это 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Сообщается, что очевидцы вызвали «скорую», которая доставила пострадавших в больницу.

По информации телеканала, накануне жителей города предупреждали об усилении ветра до 28 метров в секунду. Погода ухудшилась во всей Мангистауской области. В районах есть случаи, когда ветер повредил здания.