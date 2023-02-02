Автобусы столкнулись в Алматы, есть пострадавшие
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6 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В Алматы 2 февраля в 08:30 произошло ДТП с участием двух автобусов.
Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута ехал по проспекту Аль-Фараби и, предварительно, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автобусом SAZ 116-го маршрута, который стоял на остановочном комплексе.
По предварительным данным, 6 человек получили телесные повреждения.
Факт ДТП принят в производство управления полиции Бостандыкского района.