Автобусы столкнулись в Алматы, есть пострадавшие

6 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Алматы 2 февраля в 08:30 произошло ДТП с участием двух автобусов.

Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута ехал по проспекту Аль-Фараби и, предварительно, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автобусом SAZ 116-го маршрута, который стоял на остановочном комплексе.

По предварительным данным, 6 человек получили телесные повреждения.

Факт ДТП принят в производство управления полиции Бостандыкского района.