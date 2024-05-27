Автодорогу к озеру Балхаш сдадут к концу года в области Жетicу

Но пока с нижним слоем асфальтового покрытия

Фото: пресс-служба акимата области Жетicу

По прогнозам, после обеспечения побережья Балхаша необходимой инфраструктурой, число туристов в сезон превысит 450 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Ход строительно-монтажных работ проинспектировал аким области Бейбит Исабаев.

В следующем году работы по укладке последнего верхнего слоя дороги и благоустройству будут полностью завершены. Вдоль дороги предусмотрены остановки и санитарно-гигиенические узлы. Стоимость этого проекта составляет 30,4 млрд тенге.

В акимате напомнили, что на строительство 27 км дороги от Лепсы до побережья Балхаша было выделено 4,6 млрд тенге, участок введен в эксплуатацию.

Если сейчас на побережье озера за сезон отдыхают 52 тысячи человек, то, как утверждают специалисты, после обеспечения побережья необходимой инфраструктурой и реализации плана развития, число туристов в сезон превысит уже 450 тысяч человек. При этом для жителей близлежащих населенных пунктов будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

«В этом году из республиканского бюджета было выделено 2,4 млрд тенге для прокладки инженерно-коммуникационных сетей, которые будут проложены от с.Лепсы до Балхаша. Сейчас идут земляные работы. Идет прокладка магистральных водопроводных и электрических сетей. Дальше уже будут прокладываться сети водо-, электроснабжения и канализации на 9 км правобережья. Общий срок строительства – 17 месяцев», – заявил аким.

Проекты рассчитаны с учетом мощностей, увеличения потока туристов в среднем на ближайшие 8-10 лет. Власти будут приглашать потенциальных инвесторов, чтобы они построили современные кемпинги, санатории, дома отдыха, туристические базы.

Купальный сезон на Балхаше может длиться 3 месяца, начиная с июня.