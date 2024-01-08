Полиция Шымкента помогла мужчине с анафилактическим шоком

Инспекторы полка патрульной полиции дежурили в микрорайоне Нурсат, когда заметили происходящую рядом с аптекой «суету».

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У местного жителя от лекарства возникла сильная аллергическая реакция. Тяжелое состояние мужчины требовало экстренной госпитализации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Шымкента.

Понимая, что дорожные заторы в час пик могут стать причиной потери времени, а его и так мало, полицейские решили сопроводить прибывшую карету скорой помощи до медучреждения.

Так, с помощью специальных световых и звуковых сигналов стражи порядка помогли безопасно и оперативно доставить горожанина в больницу, где его передали в руки специалистов.