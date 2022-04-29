Автокран пробил окно квартиры в Нур-Султане: хозяин жилья рассказал подробности

Стрела автокрана рухнула на многоэтажку и проломила окно в квартиру в столице. Техника буквально влетела в кухню, где в это время готовили обед. Чудом обошлось без жертв и пострадавших. Хозяин квартиры рассказал подробности ЧП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Судя по видео, кран работал на стройплощадке под окнами жилого дома. На место ЧП прибыли сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности по Нур-Султану. К слову, сумму ущерба назвать отказались, но в генподрядной организации заверили, что полностью устранят все повреждения.

«Мы как генподрядная организация полностью будем восстанавливать. Весь материальный ущерб. Я обещаю, что даже лучше окна поставлю им. От себя… От компании генподрядной», – заверил директор ТОО СК «Интехконтракт» Ренат Бокеев.

Жильцы квартиры – супруги с четырьмя детьми – отделались легким испугом. Никаких претензий к виновникам пока не имеют.

На время ремонта семье арендуют жилье.

«Я до сих пор в шоке. Супруга как раз кушать готовила. Возле нее рядом упал этот кран. Двое в школе были, двое дома, маленькие, сейчас они на улице сидят», – говорит хозяин квартиры Канат Байниятов.