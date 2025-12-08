Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве

Суд
115
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором суда города Конаева 1 год лишения свободы получила злостный нарушитель ПДД, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Как сообщила пресс-служба городского суда, в 2022 году подсудимая уже была лишена права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, 4 января 2025 года она вновь управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено заключением медиков. Ее автомобиль был остановлен в Конаеве сотрудниками полиции.

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств – признание вины, раскаяние, наличие двоих несовершеннолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал С. виновной по ч.1 ст.346 УК РК и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, подсудимая пожизненно лишена права управления транспортными средствами.

Судебный приговор вступил в законную силу.

Между тем полицией Алматы задержан водитель, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку, административные материалы направлены в суд для принятия решения.

#суд #Конаев

