О планах работы по экономии водных ресурсов рассказал глава МИИР

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По словам министра, для экономии водных ресурсов министерство предлагает провести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, то есть, обеспечить водоканал полным комплексом учета водных ресурсов по всему производственному процессу.

Фото: Kazpravda.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал в ходе заседания Правительства о планах по предстоящей работе по экономии водных ресурсов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

По словам министра, в этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге на реализацию свыше 400 проектов. Таким образом, по итогам года планируется обеспечить доступ к услугам водоснабжения в городах до 98,8%, в селах - до 96,3%.

Также глава МИИР рассказал о проводимой работе по увеличению мощностей водоочистных сооружений и расширению магистральных водопроводов.

«Выработан поэтапный план обеспечения питьевой водой, где учтен каждый населенный пункт. Ведется мониторинг каждого городского и сельского населенного пункта, в том числе в части проведения поисково-разведочных работ, разработки проектно-сметной документации и хода строительно-монтажных работ», – сказал Марат Карабаев.

Министр отметил, что для экономии водных ресурсов министерство предлагает провести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, то есть, обеспечить водоканал полным комплексом учета водных ресурсов по всему производственному процессу.

«Необходимо установить водомеры на всех производственных участках для создания гидромодели системы водоснабжения и водоотведения. В свою очередь, автоматизация позволит оптимизировать будущие затраты водоканала, а также государственного бюджета на строительство и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения за счет построения оптимальных моделей развития», – пояснил Марат Карабаев.

В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов поручил провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в республике и в месячный срок внести в Правительство перечень объектов с высоким риском аварийности, обеспечить завершение всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению до конца года, а также в месячный срок внести предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

"При этом важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования", - заявил глава Правительства.

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