Автомобиль протаранил остановку с людьми: что известно о состоянии пострадавших

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В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о состоянии пострадавших на автобусной остановке в результате наезда автомобиля, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня, 29 сентября, в ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" по линии скорой помощи доставлены 7 человек с места происшествия. На основании комплексного обследования и коллегиального осмотра два пациента госпитализированы в центр политравмы и эндопротезирования. Пять пациентов направлены на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления в поликлиники города", - проинформировали в пресс-службе.

По данным горздрава, с места ДТП в травмпункт многопрофильной городской детской больницы № 2 доставили девочку 2018 года рождения. Ее осмотрели травматолог, нейрохирург и челюстно-лицевой хирург. Сделали рентгенографию, КТ головного мозга. Девочке наложили гипсовую повязку и с рекомендациями отпустили на амбулаторное наблюдение.

Напомним, сегодня утром автомобиль протаранил остановку с людьми в Астане.