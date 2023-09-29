Автомобиль протаранил остановку с людьми в Астане (видео)

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

В Астане автомобиль врезался в остановку с людьми, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

По данным столичного департамента полиции, 29 сентября в 8:31 водитель автомашины Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенова, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю Mazda, который ехал в попутном направлении прямо.

Не справившись с управлением, водитель Mazda наехал на остановочный комплекс с людьми.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Погибших нет. Проводится дознание.