Автомобиль влетел в летник в Алматы

В Алматы в результате ДТП автомобиль Toyota Camry влетел в летник. В заведении находилась женщина, ее доставили в больницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Полицейские предварительно установили, что 24 мая в 19:47 водитель автомашины Toyota Camry ехал по улице Толе би в западном направлении и на пересечении с улицей Ауэзова при повороте налево столкнулся с Volkswagen Polo, который двигался по Толе би в восточном направлении. Водитель Volkswagen ушел с места происшествия, оставив машину.

«В результате столкновения автомобиль Toyota по инерции продолжил движение по улице Толе би в восточном направлении и въехал в здание, где находится заведение общепита. На летней площадке находилась женщина. Ее доставили в больницу», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.