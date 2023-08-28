Автомобиль врезался в остановку: что известно о состоянии пострадавших

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В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате наезда автомобиля на автобусную остановку, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, сегодня в 12 часов дня на пересечении улиц Абылай хана и Райымбека произошел наезд на остановку автомобилем. В ДТП пострадали 7 человек.

"Пятеро пострадавших доставлены с различными травмами в городскую больницу скорой неотложной помощи Алматы. После осмотра троих направили на амбулаторное лечение. У одного пациента закрытый перелом шейки левой бедренной кости без смещения и закрытый перелом левой лодыжки без смещения. У второго пациента - сотрясение головного мозга. Закрытый оскольчатый импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением. Госпитализированы в отделение травматологии", – сообщили в горздраве.

По данным пресс-службы, двое подростков были доставлены в Центр детской неотложной помощи Алматы.

Отмечается, что по результатам всех проведенных обследований, обоих детей госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

"У 15-летнего ребёнка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. У второго ребёнка 16 лет выявлены: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой большеберцовой кости без смещения", – добавили в пресс-службе.