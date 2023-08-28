Автомобиль врезался в остановку с людьми в Алматы. Есть пострадавшие

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Семь человек попали в больницу.

Фото: Kazpravda.kz

Департамент полиции Алматы сообщил о ДТП на автобусной остановке города, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня, 28 августа, в 12:20 водитель 1987 года рождения автомашины марки "Мерседес", следуя по улице Абылай хана в южном направлении, совершая левый поворот на проспект Райымбека, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на остановочный комплекс", – говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате ДТП пострадали 7 человек, находившихся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города.

Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района, добавили в департаменте. 

 

#полиция #ДТП #остановка #пострадавшие #Алматы

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