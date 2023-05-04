Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 7 и 9 мая

В праздничные дни 7 и 9 мая пропуск лиц, транспорта и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу попросили заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось об ограничении движения для транспорта и людей в пунктах пропуска «Темир-баба» (казахско-туркменская госграница) и «Тажен» (казахско-узбекская госграница) в Мангистауской области в связи с их модернизацией.