Автоподстава: на акмолинца оформили машину стоимостью 20 млн тенге

Полицейские расследуют махинацию с машиной, привезенной из России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в конце января в отдел полиции Ерейментауского района Акмолинской области поступило заявление от жителя района о том, что неизвестные граждане оформили на него каким-то образом автомобиль на сумму 20 млн тенге.

— По факту мошенничества полицейские начали досудебное производство. Как удалось установить, в октябре прошлого года на заявителя было оформлено авто, стоимость которого оценивается в 20 млн тенге. В начале нового года пострадавшему пришло уведомление о том, что ему нужно оплатить налог 2 млн тенге за машину, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что полицейские установили 40-летнего мужчину, причастность которого к данному правонарушению проверяется.



