Аян Бейсекин назначен акимом Экибастуза

Аким Павлодарской области представил активу Экибастуза нового акима города. Им стал Аян Бейсекин, до этого занимавший должность акима Иртышского района. Глава региона Абылкаир Скаков назвал первостепенные задачи для градоначальника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Уроженец Павлодарской области Аян Бейсекин руководил родным Иртышским районом с 2019 года. До этого был заместителем акима Павлодара и замглавы Железинского района. С 2015 по 2017 годы Бейсекин занимал пост заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. До мегаполиса в разные годы работал в акимате СКО, системе Агентства по делам госслужбы и в частном секторе.

Аян Бейсекин – член Президентского молодежного кадрового резерва, выпускник программы "Болашак". В 2008 году окончил ЕНУ имени Л. Н. Гумилева по специальности государственного местного управления, в 2013 году получил степень магистра государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова.

Представляя Аяна Бейсекина, Абылкаир Скаков подчеркнул, что Экибастуз – особенный город, с уникальной структурой экономики и трудовыми традициями.

"Что больше всего отличает Экибастуз – это его люди. Неравнодушные к развитию родного города, с твердой гражданской позицией, политически активные, - подчеркнул аким области. - Экибастузцы искренне беспокоятся о своем городе, и я их прекрасно понимаю. Взять хотя бы ремонт дорог. Я проехался сегодня по нескольким улицам города: дороги разрыты, недоделаны, а если и делаются, то с неизвестными сроками завершения".

Как поделился глава региона, обращающиеся к нему жители жалуются на отсутствие связи с компетентными городскими службами. Недостаточно эффективный диалог между акиматом и горожанами заметил и сам аким области во время своей встречи с жителями. Абылкаир Скаков поручил Аяну Бейсекину срочно исправить ситуацию.

"Жители должны своевременно получать объективную и достоверную информацию, какой бы она ни была. Без увиливаний и приукрашиваний, - обратился глава региона к акиму Экибастуза. - На решение этой задачи у вас мало времени. Не за горами начало учебного года, отопительный сезон – у жителей возникает все больше и больше вопросов".

Один из наиболее важных сейчас вопросов – предстоящий отопительный сезон. Проблемам теплоснабжения сегодня будет посвящено отдельное совещание с участием всех задействованных сторон.

"Ранее я имел беседу с акционерами. Скажу сразу: мы никому не дадим заморозить город. Бросим все необходимые для этого силы, разберемся", - заявил Абылкаир Скаков.

Упоминая ситуацию с ТЭЦ, аким области констатировал снижение качества взаимодействия городских структур. Одна из причин – текучесть кадров и неукомплектованность отделов.

"Необходимо всерьез заняться качественным развитием человеческого капитала местного госаппарата, - обратился Абылкаир Скаков к Аяну Бейсекину. - Вы из поколения прогрессивных управленцев, член ПМКР, выпускник "Болашака". Вам, как говорится, и карты в руки. Более того, в руках руководства города такой мощный, поддержанный Главой государства и правительством инструмент, как Комплексный план развития Экибастуза".

Аким области поручил повысить качество реализации КПР и обсуждать общественно значимые мероприятия, в том числе разработку генерального плана города, с общественностью и экспертами. Среди других острых проблем – общественный транспорт. Вопрос обновления автопарка необходимо решить до конца года, поручил глава региона.

Абылкаир Скаков также обозначил ряд задач в социальной, культурной и спортивной сферах. Он подчеркнул, что ожидает инициативности от руководства города.

"Экибастуз имеет особое, стратегическое значение как для области, так и страны. Для его развития выделяются необходимые средства и ресурсы. У города мощный кадровый потенциал, сильные традиции, особый патриотический дух. То есть практически всё для уверенного роста имеется", - сказал аким области.

Он подчеркнул, что вся работа должна быть направлена на повышение качества жизни в экибастузском регионе. То, как она будет идти, аким области пообещал узнавать, в том числе во время своих внеплановых поездок.