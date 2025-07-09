Казахстанские теннисистки продолжают уверенно заявлять о себе на международной арене

Фото: пресс-служба ФТК

Айым Канагатова из города Талдыкорган стала победительницей одиночного разряда на престижном международном турнире Tennis Europe «Amstelpark Tennis Academy Trophy 2025», который проходил в Амстердаме (Нидерланды) с 29 июня по 5 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В турнире приняли участие 64 спортсменки из 19 стран, включая Нидерланды, Казахстан, Россию, Германию, Великобританию, США, Австралию и другие.

Как отмечают в федерации, победа Айым — важное достижение как для самой спортсменки, так и для казахстанского юношеского тенниса. Она представляет теннисный центр «Жетісу», где продолжает совершенствовать своё мастерство.

В то же время в китайском Мааньшане казахстанка Сандугаш Кенжибаева (20 лет) в паре с россиянкой Софьей Лансере вышла в финал турнира ITF W15. Казахстанско-российский дуэт боролся за титул, но в упорной борьбе уступил паре Пеангтарн Плипыч / Жиаги Ван — 7:6(6), 4:6, 4:10.