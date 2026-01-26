Переход к однопалатному Парламенту, избираемому по пропорциональной системе, является логическим продолжением развития политической системы Казахстана. Об этом заявил депутат Мажилиса Азат Перуашев на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе,сообщает Kazpravda.kz
Он напомнил, что на основании собственного опыта участия в политических процессах Демократическая партия «Ақ жол» заявила о решительной поддержке инициативы Главы государства по переходу к однопалатному Парламенту.
По словам Азата Перуашева, двухпалатный Парламент – это институт федерального государственного устройства, где задача Сената – представительство и гармонизация законодательства субъектов федерации.
«Казахстан является унитарным государством с едиными законами и правилами. Мы стремимся, чтобы качество жизни людей и госуслуг в самых разных регионах – от Шемонаихи до Форта-Шевченко, от Бесколя до Шардары – были равным образом гарантированы и защищены. В этом смысле интересы регионов и их жителей должны поддерживаться равным образом», – сказал Азат Перуашев.
Он добавил, что Глава государства сделал шаг в этом направлении еще в 2022 году: тогда принятие законов было отнесено к праву Мажилиса, а Сенат был наделен функцией одобрения либо внесения предложений к законопроектам.
«Поэтому нынешняя инициатива Касым-Жомарта Кемелевича Токаева следует логике последовательной эволюции Конституции. Более того, она ускоряет созревание нашей политической системы и ее институтов», – подчеркнул Азат Перуашев.
По его словам, на сегодняшний день выработаны оптимальные решения по усилению полномочий однопалатного Парламента в системе государственной власти.
Вместе с тем инициатива о создании высшего консультативного органа Халық Кеңесі с закреплением его статуса в Конституции: в 8 раз расширяет участие в системе власти представителей различных этносов, закрепляет представительство интересов регионов и обеспечивает вовлечение в политическую систему лидеров гражданского общества.
В части перехода к выборам депутатов Парламента по партийным спискам Азат Перуашев подчеркнул, что эта позиция отражает накопленный международный опыт парламентаризма.
По его мнению, пропорциональная система дает более широкое представительство интересов общества в выборных органах, способствует росту сильных партий и соответствует европейским трендам в политической практике.
«Реализуемая конституционная реформа – это реально глубокая перезагрузка всей конституционной системы, опирающаяся на международную практику и на многолетний опыт парламентской оппозиции», – отметил Азат Перуашев.