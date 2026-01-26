Азат Перуашев: Конституционная реформа – это глубокая перезагрузка всей политической системы

Конституционная реформа
138

Переход к однопалатному Парламенту, избираемому по пропорциональной системе, является логическим продолжением развития политической системы Казахстана. Об этом заявил депутат Мажилиса Азат Перуашев на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе,сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он напомнил, что на основании собственного опыта участия в политических процессах Демократическая партия «Ақ жол» заявила о решительной поддержке инициативы Главы государства по переходу к однопалатному Парламенту.

По словам Азата Перуашева, двухпалатный Парламент – это институт федерального государственного устройства, где задача Сената – представительство и гармонизация законодательства субъектов федерации.

«Казахстан является унитарным государством с едиными законами и правилами. Мы стремимся, чтобы качество жизни людей и госуслуг в самых разных регионах – от Шемонаихи до Форта-Шевченко, от Бесколя до Шардары – были равным образом гарантированы и защищены. В этом смысле интересы регионов и их жителей должны поддерживаться равным образом», – сказал Азат Перуашев.

Он добавил, что Глава государства сделал шаг в этом направлении еще в 2022 году: тогда принятие законов было отнесено к праву Мажилиса, а Сенат был наделен функцией одобрения либо внесения предложений к законопроектам.

«Поэтому нынешняя инициатива Касым-Жомарта Кемелевича Токаева следует логике последовательной эволюции Конституции. Более того, она ускоряет созревание нашей политической системы и ее институтов», – подчеркнул Азат Перуашев.

По его словам, на сегодняшний день выработаны оптимальные решения по усилению полномочий однопалатного Парламента в системе государственной власти.

Вместе с тем инициатива о создании высшего консультативного органа Халық Кеңесі с закреплением его статуса в Конституции: в 8 раз расширяет участие в системе власти представителей различных этносов, закрепляет представительство интересов регионов и обеспечивает вовлечение в политическую систему лидеров гражданского общества.

В части перехода к выборам депутатов Парламента по партийным спискам Азат Перуашев подчеркнул, что эта позиция отражает накопленный международный опыт парламентаризма.

По его мнению, пропорциональная система дает более широкое представительство интересов общества в выборных органах, способствует росту сильных партий и соответствует европейским трендам в политической практике.

«Реализуемая конституционная реформа – это реально глубокая перезагрузка всей конституционной системы, опирающаяся на международную практику и на многолетний опыт парламентской оппозиции», – отметил Азат Перуашев.

#реформа #конституция #Перуашев

