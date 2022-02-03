Политика
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Избрание председателем партии «Нур Отан» Касым-Жомарта Токаева на внеочередном съезде партии расценивается как ожидаемое событие, и можно уверенно сказать, что транзит власти в Казахстане завершен. Такое мнение выразил бывший руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики, политический обозреватель Фархад Мамедов, сообщает МИА «Казинформ».  

Комментируя данное событие, политолог выделяет два важных аспекта.

«Во-первых, следует отметить, что соблюден принцип преемственности. В частности, бывший председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Наряду с этим, и действующий Президент РК отметил роль Н. Назарбаева в становлении государственности Казахстана. То есть, элемент преемственности был соблюден, и это очень важно», - отметил он.

По словам Фархада Мамедова, второй момент, который «проскользнул красной линией», отмечался в течение всего выступления Касым-Жомарта Токаева и заключался в том, что он требует переформатирования всей партийной структуры, более активной позиции – быть ближе к народу, быть в авангарде процессов, становиться транслятором ожиданий населения, отойти от популизма и заниматься конкретными делами.

«Глава государства обозначил, что в конце года будет рассматривать вопрос о целесообразности своего председательства в партии. Указанное демонстрирует, что он предоставил партийным структурам конкретный период, в ходе которого они должны реализовать те пункты, которые он обозначил выше. Это очень важный элемент, потому что Касым-Жомарт Токаев дал понять, что он не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде. От этого будет зависеть решение в конце года - остается ли он в партии, делить ли с ней, так сказать, свой рейтинг или же выходить из нее, после чего происходит переформатирование всей политической системы страны», - добавил политический обозреватель.

Эксперт убежден, что это также определенный анонс о выборах в Парламент, которые, скорее всего, будут намечены на следующий год.

«Период, отведенный на переформатирование партии, будет играть важную роль для партийных функционеров, в контексте реализации установок Президента. То есть, такого отношения, что только изменился руководитель партийной структуры и жизнь будет такой же, как и была - этого нет», - резюмировал спикер.
По мнению Фархада Мамедова, об этом, в принципе, очень красноречиво говорят упреки К.-Ж.Токаева в адрес деятельности правящей партии, в том числе и критика о том, что в период кризиса партия не выполнила свои основные функции.

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