Ажиотажа нет Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Областным штабом под председательством акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова проведено селекторное совещание по сдерживанию инфляционных процессов. Акимам городов и районов, руководителям госорганов даны указания по организации мониторинга. Поручено провести информационную работу с руководителями всех видов магазинов, рынков, АЗС, аптек, пунктов обмена валюты и банков второго уровня. Задача – не допустить необоснованного роста цен и спекуляций. Необходимо выполнять ранее заключенные меморандумы о торговой надбавке.

По прогнозам, резкого скачка цен не предполагается, за исключением ввозимых бытовых приборов, электроники, парфюмерии. Однако необходимо тщательно отслеживать ситуацию, подчеркнул Нурмухамбет Абдибеков. При необоснованном завышении цен к владельцам торговых точек будут приниматься самые строгие меры.