АЗРК начало расследование в отношении товарной биржи Modern trading solutions
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Компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением
Биржа ограничивала доступ отдельным участникам торгов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК
АЗРК начало расследование в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions по признакам злоупотребления доминирующим положением, при организации торгов коммунально-бытовым углем.
«Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путем блокировки учетной записи отдельным субъектам рынка», – сообщили в госоргане.