Предисловие

С прошениями и жалобами она обращалась, например, к генерал-губернатору Степного края Е. Шмидту и министру внутренних дел П. Столыпину. В годы советской власти возможности обращения в официальные органы были ограничены. Однако Бадрисафа смогла направить письма в общественную организацию «Помощь политическим заключенным» (Помполит) Красного Креста (Политический Красный Крест), которую возглавляла Екатерина Павловна Пешкова, супруга писателя Максима Горького. Она в разные годы обращалась лично к Пешковой с письмами, в которых просила выяснить судьбу арестованного мужа. Эти письма отражают ее глубокую личную тревогу и боль, а также играют большую роль в процессе установления фактов жизни просветителя и самой Бадрисафы.

«Перестал писать мне и детям письма»

В советский период Ахмет ­Байтурсынулы был арестован дважды: в 1929 и 1937 годах. В ­1929-м его вместе с другими членами Временного совета Алаш Орды арестовали в Кызылорде и перевели в Алма-Ату. Через некоторое время их этапировали в Москву, в Бутырскую тюрьму. Следствие длилось очень долго. Ахмету Байтурсынулы было предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности и подготовке вооруженного восстания против советской власти.

Во время следствия, по-видимому, ему было запрещено какое-либо общение с внешним миром, поэтому семья на долгое время потеряла с ним связь. Тогда Бадрисафа обратилась с письмом к Екатерине Пешковой. Письмо было отправлено 10 января 1931 года из Алма-Аты. В нем содержалась просьба помочь выяснить местонахождение Ахмета Байтурсынулы (орфография и стиль письма сохранены):

«В Политический Красный крест. т. Пешковой. Москва

Мой муж Байтурсунов Ахмет Байтурсунович (казак), находящийся под стражей в Буторской тюрьме с 1930 г. до сентября ... (неразборчивое слово – Прим. авт.) перестал написать мне и детьям письмо. А потому прошу Вашего содействия не отказать и сообщить мне: где находится муж мой Байтурсунов Ахмет настоящее время. Адрес мой: Алма-Ата, Нарынская 83. Байтурсуновой Бадрисафа. 1931 г. января 10 дня». Подпись в конце письма – «Байтурсунова».

21 марта 1931 года указанная организация направила Бадрисафе ответ, напечатанный на пишущей машинке (орфография сохранена как в оригинале):

«Гр-ке Байтырсуновой.

В ответ Вашего обращение сообщаю, что, согласно справке, полученной из ОГПУ постановлением от 13⁄І⁄31 г. муж Ваш, Байтырсунов Ахмед Байтерсулович, приговорен к заключению в к⁄лагерь сроком 10 лет и направлен в Соловецкий лагерь. Писать ему можно по адресу: Кемь Мурман: в д. Управление лагерей, заключенному: ...».

Ценный документ

Документальная значимость ответа заключается в следующем: Ахмет Байтурсынулы был приговорен к заключению в конц­лагерь сроком на 10 лет и для отбывания наказания направлен в Соловецкий лагерь. Этот факт долгое время оставался неизвестным широкой общественности, поскольку считалось, что смертная казнь была заменена на ссылку в Архангельск.

Однако оказывается, что ­Байтурсынулы был переведен в Архангельск позже. По письменным свидетельствам, он был освобожден из лагеря 30 ноября 1932 года и направлен в Архангельск для отбытия новой, несколько смягченной формы административного наказания (в современной терминологии это колония-поселение).

Из писем, датируемых с 16 февраля по 12 августа 1933 года и обращенных к Екатерине Пешковой с просьбой о переводе его в край с теплым климатом, снятии ограничения на конторские либо канцелярские работы, о предоставлении возможности присоединиться к семье, находящейся в Томске, становится известно, что он провел в тюрьме 20 месяцев, а в лагере – 22 месяца. В лагере Байтурсынулы работал то в конторе, то в канцелярии, но в основном – на производстве, расписывал игрушки. Благодаря работе он не испытывал голод, получал одежду.

В Архангельске он оказался в тяжелых условиях: два с половиной месяца (с декабря 1932-го по 16 февраля 1933-го) фактически был на грани выживания. Как говорил сам Байтурсынулы, его атаковали три страшных бедствия: болезнь (12 недугов), лютый мороз (до – 40 градусов, без теплой одежды) и голод (безработным не полагались ни продовольственные, ни столовые карточки), что привело к полному истощению.

Таким образом, Ахмет Байтурсынулы отбывал наказание в Соловецком лагере приблизительно с января 1931 года по ноябрь 1932-го. С декабря 1932 года по 12 августа 1933-го находился в Архангельске. Затем благодаря помощи Е. Пешковой был направлен в Томск, где в ссылке находилась его семья.

«Опять взят

в органы НКВД»

В 1938 году Бадрисафа второй раз обращается к Екатерине Пешковой – теперь из Кустаная – с просьбой помочь найти арестованного 15 августа 1937 года мужа, от которого нет никаких вестей. С разбитым сердцем и тревожной душой она надеется, как в 1931-м, вновь получить помощь.

В письме она напоминает, что «товарищ Пешкова» уже однаж­ды спасла Ахмета от смерти, и просит вновь оказать содействие. Бадрисафа сама была тяжело больна (страдала эпилепсией – Прим. авт.) и находилась в крайне тяжелом материальном положении. Вероятно, сотрудники НКВД могли выслать ее из Алма-Аты в отдаленный Кустанай как жену «врага народа». Для нее это стало повторением ужасов начала 1930-х годов, когда муж находился в заточении, а она вместе с дочерью Шолпан была выслана в Томск.

Бадрисафа не теряет надежды, старается сохранять терпение и веру в то, что муж жив. Ведь, как гласит казахская пословица, «Только дьявол – без души, а человек живет с надеждой».

Второе письмо Бадрисафы Байтурсыновой написано на листах ученической тетради (орфография и стиль сохранены): «Многоуважаемая тов. Пешкова. Я жена Байтурсунова, мой муж Ахмет Байтурсунов был опять взять в органы НКВД 15⁄VIII 1937, после чего я нимогла до сего времени добиться о его положении, как куда он направлен. Он известень Вам 1933 г. Вам, както спасли его от смерти вы. Он последней время болел и очень плохо чувствовал себя, я сама старуха больна (неразборчивое слово, предположительно – эпилепсия – Прим. авт.), также нет средство на существование. Тов. Пешкова если можно ли узнать через Вась моего мужа то сообшите по следующему адресу. г. Кустанай Назарову А. Довостребования».

Однако в середине 1937 года организация Помполит была ликвидирована. Тем не менее интеллигентная и чуткая Екатерина Павловна все же отвечает Бадрисафе:

«Гр-ке Байтурсуновой. В ответ на В⁄обращение сообщаю, что ввиду прекращения работы «Помощи Политическим Заключенным», не имею возможности оказать Вам содействие в наведении справки о В⁄муже, Байтурсунове Ахмете, а также хлопотах о его освобождении. Вы можете послать запрос в прокуратуру области, если не получаете ответа из прокуратуры. В запросе необходимо указывать полное имя, отчество, время и место ареста, а также год рождения арестованного. В дальнейшем ко мне не обращайтесь. VIII. 38»

Письмо Бадрисафы из Кустаная не содержит точной даты написания, однако на конверте значится дата «21 (или 27)⁄ 7 ⁄ 38», а в ответном письме – «VIII. 38». Следовательно, обмен письмами состоялся летом 1938 года.

Тот, кто знаком с биографией Ахмета Байтурсынулы, невольно содрогнется: к этому моменту выдающегося сына казахского народа уже не было в живых. Приговор был вынесен 8 декабря 1937 года и приведен в исполнение в тот же день.

Таким образом, Бадрисафа не знала не только о приговоре, но и о смерти мужа. Более того, она, возможно, так и ушла из жизни, не узнав, что ее супруг был расстрелян. Его потомки узнали о трагедии спустя десятилетия…

Годы Бадрисафы в Кустанае

Сын младшего брата Ахмета Байтурсынулы – Самырат Какишев, осиротевший во время голода 1930-х годов, в 1934–1937 годах проживал в доме просветителя в Алма-Ате. Он вспоминает, что после ареста Ахмета Байтурсынулы в 1937 году его супруга Бадрисафа Мухамедсалыккызы и родственница Катез Каликызы (дочь старшего брата Ахмета Байтурсынулы) должны были в течение 24 часов покинуть Алма-Ату. Они отправились в Кустанай.

В 1939 году студент железнодорожного техникума Самырат Какишев специально приехал в Кустанай, чтобы повидаться с родственниками. Он навестил Бадрисафу, которая проживала в доме Катез. Она рассказала, что до сих пор ничего не известно об Ахмете: «С тех пор как его увели – ни слуху, ни духу. Жив ли он? Или, может быть, расстреляли? Как он живет, в каком состоянии? У него ведь постоянно болели ноги...»

По словам Самырата Какишева, Бадрисафа умерла во время войны в Кустанае: «В 1941 году, после начала войны, у Падрес (Бадрисафы – Прим. авт.) болезнь, от которой она страдала раньше, значительно обострилась, и она скончалась. Вскоре умерла и Катез. Она также была похоронена в Кустанае, рядом со своим сыном Сериком. В 1970 году мы с семьей приехали в Кустанай и посетили могилу Падрес-апа. Это зрелище вызвало у меня глубокую печаль. На ее могиле не было никакого памятного знака – лишь небольшой холмик…»

По воспоминаниям родственников, проживавших в те годы в Кустанае, Бадрисафа несколько лет провела в городе. В годы войны из-за тяжелого заболевания, она, видимо, решила переселиться в дом инвалидов в Александровке, где, по всей вероятности, и провела последние годы жизни. По сведениям жены Назара Амирулы (внук старшего брата Ахмета Байтурсынулы – Кали) Нурзипы Берикбайкызы, до замужества в 1940 году она побывала в доме Катез Каликызы, приехав на праздник Рамазан, и видела там Бадрисафу. Дом Катез находился в районе Наримановки (ранее Татарская слободка – Прим. авт.), в дворовой времянке на участке татарина по имени Шакир. Муж ее, Рустем Абдигаппарулы, был репрессирован в 1937 году как сын руководителя восстания 1916 года Абдигаппара Жанбосынова. Пос­ле праздничного ужина Бадрисафа благословила дастархан и прочла молитву из Корана.

В 1940–1941 годах Амир Калиулы построил для своей сестры Катез небольшой двухкомнатный дом из камыша на улице Новая, 28 (видимо, рядом с мусульманским кладбищем в районе Наримановского рынка – Прим. авт.). Весной Катез умерла от туберкулеза. Нурзипа с мужем и его родителями переехали в ее дом, где остались сиротами двое сыновей.

В это время, как вспоминает Нурзипа, Бадрисафы в доме не было. Однако предположительно в 1943 году она неожиданно пришла, впервые после смерти Катез. Плакала, выражала соболезнования. Также она сказала, что привела в порядок документы и может теперь поселиться в доме инвалидов в Александровке (село находится в 40 км от города). С тех пор, по словам Нурзипы, ее больше не видели. Это свидетельство Нурзипы Берикбайкызы приведено в книге местного краеведа и журналис­та Байтурсына Ильяса «Алтын бесік», выпущенной в 1998 году.

Данная информация подтверж­дается и воспоминаниями ветерана войны и труда, жителя Кустаная Бакыткерея Абитайулы. В 1970 году он случайно услышал рассказ от аксакалов Тургайского региона о том, что, переселившись в дом инвалидов в Александровке, Бадрисафа через три-четыре недели умерла. Перед смертью она завещала, чтобы ее похоронили на мусульманском кладбище.

Вместо эпилога

Какое историческое значение имеют письма Бадрисафы Байтурсыновой, адресованные Пешковой? Тот факт, что близкие ­Ахмета Байтурсынулы долгое время не знали о его смерти, страшная трагедия, вызванная тоталитарной системой. Бадрисафа пыталась найти мужа, которого уже не было в живых.

Кто такой «Назаров А.», указанный в письме Бадрисафы? Предположительно, это мог быть адвокат Назаров – поверенный известных татарских купцов, братьев Яушевых. В 1905 году он подал прошение от имени

А. Яушева о разрешении на строи­тельство мусульманской мечети в Кустанае.

Особого внимания заслуживает каллиграфия и стиль этих писем. Они имеют заметные различия. Первое письмо написано аккуратным почерком, грамотно, выдержано в ясном и стройном стиле. Второе письмо – небрежно оформлено, без даты, содержит орфографические ошибки. Кроме того, в первом письме соблюдены советские орфографические нормы (не используется «ъ» после согласных), тогда как во втором частично сохранились элементы дореволюционной орфографии.

Точно определить, какое из писем написано самой Бадрисафой, затруднительно. Для этого необходимо провести сравнительный анализ писем Бадрисафы к Екатерине Пешковой с другими ее письмами (если они сохранились). Такое исследование может привести к новым открытиям и более глубокому пониманию личности Бадрисафы Мухамедсалыккызы.