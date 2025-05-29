Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
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Алмасбек Абсадык, доктор филологических наук, профессор Костанайского регионального университета им. Ахмета Байтурсынулы
Ахмет Байтурсынулы неоднократно подвергался преследованиям и репрессиям, аресты происходили как в царский период Российской империи, так и при советской власти. Соратники просветителя боролись за его освобождение. В этом процессе активно участвовала его супруга – Бадрисафа Мухамедсалыккызы Байтурсынова.