Общество
Бахыт Султанов поздравил ветеранов
Сегодня аким столицы Бахыт Султанов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, пенсионерами и общественными деятелями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Уважаемые ветераны, хочу сердечно поздравить вас с наступающими праздниками: с Днем защитника Отечества и с Днем Победы. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и счастья! Нам нужна ваша помощь в работе с молодёжью, ваш опыт и ваши знания», – сказал градоначальник.



По его словам, в столице проживает более 50 тысяч пенсионеров, из них 71 ветеран Великой Отечественной войны, 2817 – ветераны тыла.

«Желаю, чтобы работа ваша была достойной, чтобы столица наша процветала. Если будет процветать столица, будут процветать Атырау, Семей и другие города. Это наш главный город, это плод нашей независимости, это сердце нашей страны», – сказал 96-летний ветеран ВОВ Ахат Бекмади.



В ответ Бахыт Султанов отметил, что город – это большое хозяйство, где надо решать одновременно несколько задач, самой главной из которых является обеспечение высокого качества жизни для горожан.

«Много сделано по медицинскому обслуживанию ветеранов, их на сегодня более 2 тысяч, это 10% нашего населения, и они требуют к себе определённого внимания. Вопросы протезирования, зубопротезирования, лекарственного обеспечения решены благодаря отзывчивости акимата, потому что это требует дополнительного финансирования. Просим также акимат обратить внимание на 218 тружеников тыла, чтобы они на льготной основе получали лекарства», – обратилась представитель городского Совета ветеранов Алтын Сулейменова.



Еще одна просьба от ветеранов – организовать работу геронтологической службы и открыть в городе специальный центр для реабилитации, лечения и социальной поддержки ветеранов.

«Недавно я встречался с Елбасы, и мы говорили как раз об этом. Он сказал, что нашему городу нужен достойный центр ветеранов. И у нас есть Дом престарелых, там созданы прекрасные условия. Но здесь нужно соблюсти другую концепцию. Чтобы внутри был центр реабилитации, сестринский уход, гостиница, как центр, куда ветераны могут приходить и общаться со сверстниками. Рабочее название - Центр активного долголетия», – резюмировал Бахыт Султанов.

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