Банковскому омбудсмену расширили полномочия

Прежде он участвовал в решении споров только по договорам ипотечного займа, теперь будет рассматривать ситуации и по потребительским займам

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С 21 декабря банковский омбудсмен рассматривает споры казахстанцев по всем займам, в том числе потребительским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

В августе текущего года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка был принят ряд законодательных изменений, направленных на усиление защиты прав заемщиков и совершенствование системы разрешения финансовых споров.

«Одна из важных новелл – это расширение полномочий банковского омбудсмена. Изменения вступят в силу с 21 декабря 2024 года. Теперь он будет рассматривать споры казахстанцев по всем займам, в том числе потребительским. Прежде омбудсмен участвовал в решении споров только по договорам ипотечного займа между заемщиками-физическими лицами и банками», – пояснили в АРРФР.

Банковский омбудсмен – независимое лицо, чьи решения обязательны для исполнения банками. Его услуги бесплатны. Основная задача омбудсмена – досудебное урегулирование финансовых споров между заемщиками и кредиторами.

Перед обращением к банковскому омбудсмену заемщик должен обратиться к своему кредитору. Омбудсмен не рассматривает обращения, принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

С этого же дня начал работу институт микрофинансового омбудсмена. По итогам заседания Совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом избрана Назгуль Естеусизова.