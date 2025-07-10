Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу

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Новая Барби носит CGM — маленькое устройство на руке, которое непрерывно измеряет уровень сахара в крови

Фото: corporate.mattel.com

Компания Mattel представила первую куклу Барби с диабетом первого типа. В компании заявили, что стремятся развивать у детей чувства эмпатии и инклюзивности, а также надеются, что новинка поможет детям с диабетом чувствовать себя увереннее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Новая кукла создана в сотрудничестве с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, занимающейся поддержкой людей с диабетом первого типа.

«Появление Барби с диабетом 1 типа — это важный шаг в нашем стремлении к инклюзивности и репрезентации», — заявила старший вице-президент и глобальный руководитель бренда Barbie Криста Бергер.

Также она добавила, что Барби помогает формировать раннее восприятие мира у детей.

«Показывая такие состояния, как диабет первого типа, мы позволяем большему числу детей узнавать себя в историях и куклах, которые они любят», — считает спикер.

Диабет первого типа — аутоиммунное заболевание, при котором организм разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Его часто диагностируют в детстве, и пациентам нужно ежедневно контролировать уровень сахара в крови и вводить инсулин.

Новая Барби носит CGM — маленькое устройство на руке, которое непрерывно измеряет уровень сахара в крови. Оно закреплено на плече с помощью розового медицинского пластыря в форме сердечка, а на телефоне у куклы — приложение, которое контролирует уровень сахара в течение дня.

Также у куклы есть инсулиновая помпа — небольшое устройство, которое автоматически вводит в организм необходимое количество инсулина. Она прикреплена к талии куклы.

Одежда новой Барби — синий топ и юбка в горошек — вдохновлена международной символикой, связанной с осведомленностью о диабете.

Вместе с новой моделью компания также представила куклу Лилы Мосс — дочери британской супермодели Кейт Мосс, которой диагностировали диабет в 12 лет.

У куклы Лилы Мосс те же аксессуары CGM для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Лила Мосс заявила, что она рада, что технологии, которые она и другие молодые люди с диабетом используют каждый день, теперь есть и у Барби.

 

#диабет #Барби #кукла

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