"Барселона" хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Талгат Исенов
"Барселона" до конца января сделает форварду Лионелю Месси официальное предложение о новом трудовом соглашении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.
Сообщается, что каталонский клуб готов продлить контракт с 29-летним аргентинцем до конца его карьеры и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Отмечается, что сам Месси в восторге от такого предложения, но прежде чем он даст согласие, "Барселона" также должна убедить его в том, что в ближайшие годы клуб останется грозной силой в мировом футболе, поскольку титулы для нападающего важнее финансового вопроса.
Действующий контракт Месси с "Барсой" рассчитан до лета 2018 года.
На данный момент – после масштабных финансовых вливаний в китайскую футбольную лигу – самым высокооплачиваемым игроком мира является другой аргентинец: Карлос Тевес из "Шанхай Шэньхуа" (37 млн евро в год). Месси получает около 20 млн евро.