В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу клуба

Фото:

Сообщается, что в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королев.

Подробная информация по изменениям будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур, добавили в пресс-службе клуба.