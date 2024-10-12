«Барыс» одержал третью победу в сезоне

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Столичный хоккейный клуб, отстаивающий честь Казахстана в меж­дународной Континентальной хоккейной лиге, наконец-то прервал серию поражений из пяти матчей.

Фото: ХК «Барыс»

«Барсы» принимали в Астане омский «Авангард» и добились победы с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу на 15-й минуте забросил российский легионер Даниил Апальков с передач своего соотечественника Антона Бурдасова и канадца Натана Болье.

Отметим также, что Борис Иванищев подал в отставку с поста генерального директора клуба. С 2006 года он был вице-президентом «Барыса», а с 2018-го находился на долж­ности вначале президента, а затем – гендиректора клуба.

Вместе с тем в Казахстане набирает ход открытое национальное первенство, в котором участвуют 10 казахстанских команд и «Хумо» из Ташкента. Клубы на данный момент провели уже от шести до десяти поединков, и лидером чемпионата является «Торпедо» из Усть-Каменогорска, одержавшее восемь побед в девяти встречах, потерпевшее одно поражение и набравшее уже 16 очков.

На второй строчке с 14 очками карагандинская «Сарыарка», а на третьем – кокшетауский «Арлан» (13). 12 очков у столичного «Номада», 11 – у рудненского «Горняка», по 7 – у петропавловского «Кулагера» и «Актобе», 6 – у «Хумо», по 4 – у «Алматы» и атырауского «Бейбарыса» и 2 очка у павлодарского «Иртыша».

Вчера стартовал женский чемпионат Казахстана Qyzdar Hokei Ligasy. В сезоне 2024⁄2025 года принимают участие семь команд, которые разбиты на две группы. В группе «А» играют «Айсулу» (Алматы), «Томирис» (Астана), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), которые по итогам четырех туров определят победителя и призеров национального первенства. В группе «Б» собраны алматинские «Жулдыз» и новичок национальных турниров «Айсулу таңдаулы», «Юность-Грация» (Караганда) и «Булбул» (Астана) . Эти команды также сыграют четыре тура. Победитель группы Б в следующем сезоне перейдет в группу А.

#чемпионат #хоккей #Барыс #КХЛ

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