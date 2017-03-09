Спорт
"Барыс"проиграл "Металлургу" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты "Барыса" проиграли магнитогорскому "Металлургу" в первом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.

Встреча проходила сегодня, 9 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. 

Счет в матче был открыт в первом периоде. На 11-й минуте "Металлург" воспользовался большинство, а автором заброшенной шайбы стал Оскар Осала.

Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем отрезке игры хозяева еще трижды поразили ворота "Барыса". На 44-й минуте отличился Томаш Филиппи, на 48-й – Ян Коварж, а за 20 секунд до сирены окончательный счет установил Данис Зарипов.

Второй матч в серии между "Барысом" и "Металлургом" пройдет 11 марта в Магнитогорске. Игра начнется в 18.00 по времени Астаны.

13 и 15 марта "Барыс" и "Металлург" проведут еще два матча в Астане. В следующий круг выйдет та команда, который первым одержит четыре победы.

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