"Барыс"проиграл "Металлургу" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты "Барыса" проиграли магнитогорскому "Металлургу" в первом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 9 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Счет в матче был открыт в первом периоде. На 11-й минуте "Металлург" воспользовался большинство, а автором заброшенной шайбы стал Оскар Осала.
Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем отрезке игры хозяева еще трижды поразили ворота "Барыса". На 44-й минуте отличился Томаш Филиппи, на 48-й – Ян Коварж, а за 20 секунд до сирены окончательный счет установил Данис Зарипов.
Второй матч в серии между "Барысом" и "Металлургом" пройдет 11 марта в Магнитогорске. Игра начнется в 18.00 по времени Астаны.
13 и 15 марта "Барыс" и "Металлург" проведут еще два матча в Астане. В следующий круг выйдет та команда, который первым одержит четыре победы.