Башкирская фолк-группа Ay Yola заинтриговала фанатов

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Дана Аменова
корреспондент

В соцсетях артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Telegram / AY YOLA

Группа Ay Yola сняла клип на хит Homay и показала тизер в ожидании премьеры. Музыканты поделились в соцсетях радостной новостью.

«Homay. Тизер официального клипа. Премьера 06.05.2025», – сказано в посте.

Режиссером музыкального видео выступил Баяр Барадиев. Ему удалось передать в завораживающих кадрах красоту природы,  национальных костюмов и украшений, показать странные древние тюркские традиции и обычаи, запечатлеть скачки на лошадях и элементы старинной письменности. 

Судя по комментариям меломаны восприняли творчество артистов с восторгом и поддержали любимцев публики, сумевших за короткое время взорвать мировые музыкальные чарты.

Также ранее стало известно, что Указом Радия Хабирова члены группы Ay Yola удостоены высоких наград, о чем стало известно на оперативном совещании с участием главы Башкортостана.

 

#клип #тизер #Ay Yola #Homay #фолк-группа

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