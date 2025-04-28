В соцсетях артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Telegram / AY YOLA

Группа Ay Yola сняла клип на хит Homay и показала тизер в ожидании премьеры. Музыканты поделились в соцсетях радостной новостью.

«Homay. Тизер официального клипа. Премьера 06.05.2025», – сказано в посте.

Режиссером музыкального видео выступил Баяр Барадиев. Ему удалось передать в завораживающих кадрах красоту природы, национальных костюмов и украшений, показать странные древние тюркские традиции и обычаи, запечатлеть скачки на лошадях и элементы старинной письменности.

Судя по комментариям меломаны восприняли творчество артистов с восторгом и поддержали любимцев публики, сумевших за короткое время взорвать мировые музыкальные чарты.

Также ранее стало известно, что Указом Радия Хабирова члены группы Ay Yola удостоены высоких наград, о чем стало известно на оперативном совещании с участием главы Башкортостана.