Баянаул готовится к старту туристического сезона

Туризм
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Больше полумиллиарда тенге потратят на благоустройство берега озера Сабындыколь. Еще миллиард выделили на строительство визит-центра и музея. К работам уже приступили, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото Валерия Бугаева

Береговая линия озера Сабындыколь, на котором стоит райцентр Баянаул, станет новой точкой притяжения. По задумке региональных властей, новая локация примет часть потока туристов из курортной зоны Жасыбая, которая давно не справляется с нагрузкой.

Официально туристический сезон в Баянаульской курортной зоне стартует 14 июня. Вблизи трех озер – Жасыбай, Сабындыколь и Торайгыр – действуют 54 дома отдыха общей вместимостью более 5 тыс. человек, работают объекты придорожного сервиса. Разработаны и подготовлены к запуску 14 туристических маршрутов на территории нацпарка.

В этом году для развития туристической инфраструктуры Сабындыколя выделено около 568 млн тенге. Проект включает в себя создание входных групп с обустройством подъездных дорог, установку малых архитектурных форм, организацию смотровых площадок, освещения, фотозон, а также благоустройство пляжа. На его территории появятся комфортабельные навесы, лежаки, дорожки из террасной доски, современные кабины для переодевания, душевые, туалеты и другие необходимые элементы инфраструктуры.

Также в райцентре началось строительство визит-центра с краеведческим музеем стоимостью порядка 1 млрд тенге. Дизайн проекта адаптирован под ландшафт Баянаула: в фасад будут встроены искусственные валуны, имитирующие настоящие камни. Внутри обустроят комнату-трансформер: библиотечная зона сможет стать залом для коворкинга, презентаций, семинаров и конференций. В другом крыле разместят мультимедийный музей. В его центре установят большой интерактивный стол с дополненной реальностью, которую можно увидеть через специальное приложение на телефоне. Предполагается, что это будет трехмерная компьютерная графика гор Баянаула с указанием достопримечательностей – скал, гротов, могил, раскопок. Здесь же будет экран с видами окрестнос­тей и историческими фактами. В визит-центре предусмотрены кофейня, комната матери и ребенка, намазхана, а за зданием – детская площадка с зоной отдыха.

Кроме того, к старту сезона благоустроена и территория родника «Әулие бұлақ» в селе Торайгыр – уникальный природный объект, где произрастает реликтовая черная ольха. Здесь установлены душевые кабины, беседки, созданы комфортные условия для развития экологического туризма.

Параллельно в районе реализуются еще пять инвестиционных проектов общей стоимостью 5,2 млрд тенге. Среди них – строительство круглогодичного дома отдыха «Березовая роща», сервисной зоны у автозаправочной станции при въезде в Баянаул, базы отдыха «Сабындыколь Плаза», а также культурного центра с социальными объектами и гостевых домов в зоне отдыха «Факел».

Отметим, что по итогам 2024 года территорию Баянаульского государственного национального природного парка посетила 161 тыс. отдыхающих. Ожидается, что нынешним летом туристов будет еще больше.

#туризм #Баянаул

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