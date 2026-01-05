Такую большую выплату в размере 417 тысяч долларов 83-летний Джо Байден получает благодаря долгой карьере в политике: только в сенате и в качестве вице-президента он проработал суммарно 44 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех бывших американских лидеров, сообщает газета New York Post со ссылкой на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди.

«Долгая карьера в политике позволила экс-президенту Джо Байдену уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США – 417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата», - пишет издание.

Газета поясняет, что такую большую выплату 83-летний Байден будет получать благодаря долгой карьере в политике: только в сенате и в качестве вице-президента он проработал суммарно 44 года.

В то же время Брэди назвал такую ситуацию уникальной, поскольку Байден на пенсии будет получать больше, чем действующий президент, что поднимает вопрос о необходимости реформ на этом направлении.

Эксперт отметил, что Байден воспользовался своего рода лазейкой, так как будет получать средства сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом.