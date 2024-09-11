Бектенов дал ряд указаний по профилактике правонарушений

Правительство , Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На заседании были рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финансовых пирамид, обеспечению общественного правопорядка и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК с участием министра внутренних дел, акимов областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также председателями агентств по финансовому мониторингу, по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Бектенов отметил, что мошеннические схемы совершенствуются, используются современные хакерские программы, позволяющие получать все необходимые данные. В этой связи поручено усилить работу по ряду направлений. Так, для решения проблемы затяжного процесса регистрации уголовных дел данной категории поручено выработать и утвердить четкий механизм определения признаков финансовых пирамид.

«Глава государства поручил усилить меры противодействия интернет-преступлениям с упором на раннее их выявление и пресечение. Большинство интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн-кредитов, хищением банковских накоплений, совершаются из-за рубежа. Похищенные деньги обналичиваются с помощью так называемых «дроперов» – это в основном неработающие граждане, желающие быстро заработать «легкие» деньги. В отношении «дроперов» сейчас законодательством не предусмотрена никакая ответственность. Более того никак не наказываются люди, которые «сливают» базы данных в сеть или мошенникам. Поэтому необходимо проработать вопрос введения ответственности за умышленную передачу посторонним лицам чужих банковских аккаунтов, счетов, карт, данных удостоверений личности, баз телефонных номеров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, в целях недопущения выдачи займа мошенникам нужно принять меры по усилению системы информационной безопасности при оформлении онлайн-кредитов. Здесь поручено пересмотреть процедуры идентификации личности при оформлении онлайн-кредита. Также АРРФР будет рассмотрен вопрос страхования оформляемых онлайн-кредитов от мошеннических посягательств.

Также Межведомственной комиссией были рассмотрены вопросы обеспечения общественного порядка, в том числе противодействия вандализму, хулиганству. Вместе с тем имеется рост преступлений, совершенных на улицах. Глава правительства заслушал акимов ряда регионов и поручил усилить меры по обеспечению безопасности.

«Опыт показывает, что мало правонарушений там, где есть камеры видеонаблюдения. Их наличие дисциплинирует. Применение новых технологий в сфере обеспечения дорожной безопасности показывает хорошие результаты. Теперь эту работу нужно развивать и в сфере общественного порядка. Необходимо не только расширять сеть камер видеонаблюдения, но и осуществить переход на цифровые интеллектуальные системы с хорошим разрешением и возможностью идентификации личности. В этой связи, акиматам регионов следует организовать работу по увеличению числа камер видеонаблюдения в общественных местах, во дворах жилых домов и в местах массового пребывания граждан», — отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства акцентировал внимание участников заседания на случае, произошедшем на объездной дороге Астаны вблизи поселка Кызылсуат. Ранее сообщалось, что водители большегрузов в погоне за прибылью пытались намеренно нарушить работу автоматизированной системы взвешивания автотранспорта. Данная мера, в свою очередь, нацелена на обеспечение сохранности дорог и предотвращение их разрушения. С учетом фактов отказа от прохождения транспортного контроля и скрытия с места задержания, Министерству транспорта совместно с министерствами внутренних дел, культуры и информации поручено усилить соответствующую разъяснительную работу и обеспечить эффективный контроль за проездом тяжеловесных транспортных средств. Также поручено усилить работу в вопросах недопущения нанесения ущерба благоустройству, создания стихийных свалок и др.

«В отдельных регионах недостаточно уделяется внимание созданию инфраструктуры и условий для вывоза и складирования отходов. В текущем году зарегистрированы факты создания частными предприятиями незаконных полигонов по складированию твердо-бытовых отходов вблизи лесополосы поселка Коянды Акмолинской области. Нередко мы видим, как в городах из-за несвоевременного вывоза мусора происходит их складирование вдоль автомобильных дорог. Особенно такая картина наблюдается в частном секторе. Это недопустимо», — подчеркнул премьер-министр и дал ряд поручений Министерству экологии и природных ресурсов по управлению отходами и усилению механизмов контроля за деятельностью мусоровывозящих организаций.

По итогам рассмотрения вопроса глава правительства подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходима реакция даже на самые мелкие правонарушения. Общий порядок на улицах, общественных местах играет определяющую роль и влияет в целом на уровень преступности и правонарушений. Согласно теории «разбитых окон», попустительство в отношении даже мелких правонарушений приводит к росту числа преступлений, в том числе серьезных. Премьер отметил, что центральная роль в противодействии хулиганству отводится местным исполнительным органам и поручил усилить работу в регионах.

Кроме того, Олжас Бектенов поручил выработать комплекс дополнительных мер по дальнейшему снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. Поручено расширить функционал Цифровой карты семьи для усиления мер по выявлению семей, нуждающихся в необходимой поддержке. Также необходимо усилить работу психологических служб учебных заведений с выработкой новых подходов выявления фактов насилия над детьми и суицидального проявления. Министерству финансов поручено активизировать работу по недопущению продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним лицам. Кроме того, будет проработан вопрос разработки приложения, предусматривающего ограничение доступа к противоправному контенту, причиняющему вред психологическому и физическому развитию ребенка.

Подводя итоги заседания премьер подчеркнул, что глава государства в Послании стратегическим приоритетом определил обеспечение безопасности граждан. Правительством будут приняты все меры для усиления работы для обеспечения комфортной и безопасной жизни казахстанцев. Министерству внутренних дел поручено реализовать новые подходы по консолидации усилий и создать новую и эффективную систему профилактики правонарушений.

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