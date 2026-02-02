Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции

225

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу разъяснения населению проекта новой Конституции РК. Участие приняли члены Правительства и акимы регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции.

Особое внимание уделено борьбе с фейками и дезинформацией. В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».

Координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.

#реформы #население #конституция

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

AMANAT: Новая Конституция – это ответ на запросы общества
Правам и свободам казахстанцев посвящен отдельный раздел в …
Справедливость, Закон и Порядок и бережное отношение к прир…
Полное содержательное обновление: что изменил проект новой …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]