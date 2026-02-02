Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу разъяснения населению проекта новой Конституции РК. Участие приняли члены Правительства и акимы регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции.

Особое внимание уделено борьбе с фейками и дезинформацией. В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».

Координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.