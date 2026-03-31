Бектенов поручил акиматам развивать региональные инновационные системы

В Казахстане сформированы правовая и бюджетная базы для развития региональной науки. Показатель научных достижений включен в планы развития регионов. Необходимо его включить также в рейтинг как областей, так и самих акимов, подчеркнул Олжас Бектенов на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz

Дополнительный импульс развитию технологий и инноваций даст реализация недавно принятой Концепции по созданию наукоемких территорий. Это наукоград в Курчатове, а также два технологических парка на базе Института ядерной физики в Алматы и Nazarbayev University в Астане.

Акиматам поручено обеспечить формирование и устойчивое развитие региональных инновационных систем с учетом отраслевой специфики каждой области. Особое внимание следует уделить развитию долгосрочных связей между субъектами инноваций для многократного увеличения инвестиций, в том числе за счет частных предприятий и отечественного бизнеса.

«Глава государства на недавней встрече с научной общественностью подчеркнул, что ожидает практической отдачи от финансирования науки и внедрения новых технологий. Министерству науки совместно с Академией наук, учеными, бизнес-сообществом следует в месячный срок подготовить конкретный план мероприятий по повышению эффективности научно-инновационной деятельности. Он должен включать ключевые показатели результативности, меры по цифровизации и ответственность всех участников», — поручил Премьер-министр.

Также он поручил акиматам регионов обеспечить поэтапный рост финансирования науки и инноваций с доведением к 2029 году до уровня не менее 1% валового регионального продукта.

Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимо к 2035 году увеличить долю инновационной продукции до 3% ВВП.  Для этого надо решить ряд системных проблем в инновационной сфере. Отмечено, что в последние годы данная сфера развивалась в условиях институциональной раздробленности, регионы самостоятельно не вели работу.

Кроме того, отмечается чрезмерно большое количество приоритетов у участников инновационной системы.

«Промышленные предприятия, научные организации, отраслевые министерства — каждый определяет собственные направления развития. Отсутствует единая фокусировка на общегосударственном уровне. Это приводит к снижению эффективности работы. Рост государственного финансирования прикладной науки не повышает ее результативности. Требуется системная интеграция прикладных исследований и экономических процессов, стимулирование локализации и модернизации производств, разработки экспортно-ориентированных технологий. Нам нужен реальный вклад инноваций в развитие промышленного потенциала страны, а не отдельно взятые и презентованные идеи и подходы», – заявил Олжас Бектенов.

