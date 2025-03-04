Бектенов призвал банки активнее включаться в финансирование реального сектора

Премьер заявил, что от БВУ требуется готовность работать с промышленными и инфраструктурными проектами, а не только в сфере торговли и потребительского кредитования

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что конкуренция между государственными финансовыми институтами и банками второго уровня мешает развитию реального сектора экономики, сообщает Kazpravda.kz

«Банки предпочитают краткосрочное и низкорисковое кредитование. А реальному сектору необходимы доступные и долгосрочные финансовые ресурсы. Мы видим, что государственные институты развития в основном сами финансируют проекты. Это снижает заинтересованность банков в кредитовании реального сектора. Банки второго уровня должны играть ключевую роль в финансировании реального сектора экономики. Именно об этом говорил глава государства на расширенном заседании правительства», – отметил Олжас Бектенов.

Он напомнил, что государственные финансовые структуры должны не подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании.

«Банкам второго уровня надо активнее включаться в финансирование реального сектора. Государство готово обеспечить инструменты субсидирования, гарантирования и рефинансирования. Но от банков требуется готовность работать с промышленными и инфраструктурными проектами, а не только в сфере торговли и потребительского кредитования. Также надо обеспечить баланс между государственными институтами и банками. Государственные финансовые структуры должны не подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании», – подчеркнул глава кабмина.

Премьер отметил, что для решения поставленных президентом задач требуется слаженная и результативная работа госорганов и банковского сектора.

Также он сообщил, что в рамках поручения главы государства по вовлечению банков второго уровня в финансирование реального сектора экономики запланирован ряд новых мер поддержки бизнеса.